Пропавший в Воронеже после уроков 10-летний школьник ушел по другому адресу

Гулять парень отправился со школьным рюкзаком Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» сообщили, что пропавший в Воронеже 10-летний Михаил К. найден. Мальчик 20 января не вернулся домой после школы в Левобережном районе. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились к поисковикам.

Как рассказали «КП-Воронеж» в поисково-спасательном отряде «Черноземье», уроки у мальчика в тот день закончились в 17:15. Он должен был самостоятельно вернуться домой. Родители не могли его встретить. Но мальчик сам прекрасно знал дорогу. Да и путь от школы до дома должен был у него занять не больше 15 минут.

Однако школьник почему-то отправился по другому адресу. В итоге его нашли в районе улицы Остужева, где раньше проживала семья. Переехали воронежцы относительно недавно.

Заметила ребенка девушка, которая проезжала мимо на машине. Она обратила внимание на мальчика, похожего на того, о котором писали в ориентировках. Жительница Воронежа остановилась и помогла ему в итоге добраться до дома.