В Воронеже пропал 10-летний школьник

ориентировка предоставлена волонтерами.

В Воронеже пропал 10-летний Михаил Кузиев. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье". Ребенок исчез 20 января в Левобережном районе на улице Новосибирской. Мальчик не вернулся после школы. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились к поисковикам.

Приметы мальчика: рост 150 см, среднего телосложения, светло-рыжие волосы.

Одет в красную куртку и такого же цвета шапку с бубоном, спортивные штаны. С собой у Миши черный рюкзак с белым принтом.

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем ребенке, позвонить по номеру +79601319708 или 112, 02.