Воронежцы предложили Котенку с улицы Лизюкова почитать русскую классику

после шарфов и масок, Коту принесли книги Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Во что только не наряжали заботливые Воронежцы памятник Котенку с улицы Лизюкова за последний год. Знаменитый мультперсонаж боролся с коронавирусом в медицинской маске, спасался от холода, кутаясь в уютный шарф. Но интерес к нему горожан не ослабевает. Теперь его заботливые воронежцы решили пристрастить к чтению. И, заметьте, не бульварных романов, а русской классики.

Читатели сегодня, 20 января, сообщили в редакцию «Комсомольской правды», что у Котенка некие неизвестные оставили книги. Это произведения «Мать» Горького и «Древние русские предания». Выбор, конечно, кажется на первый взгляд странным. Но вполне возможно, что тем самым неизвестные просто предлагают воронежцам взять их себе.