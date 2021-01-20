Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Жителя Воронежа осудят за то, что не донес на своего приятеля-террориста

Знакомый в течение года рассказывал ему, как хочет стать членом запрещенной организации
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Теперь ему грозит штраф или лишение свободы на один год

Теперь ему грозит штраф или лишение свободы на один год

Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронеже будут судить жителя областного центра за то, что он не сообщил властям, что его приятель готовится стать террористом. До этого он год вел с ним фривольные беседы на запрещенную в России тему. Об этом сообщили в Коминтерновском райсуде 20 января.

Дело о несообщении готовящегося преступления возбудили по статье 205.6 УК РФ. Его передали в райсуд перед Новым годом. По версии следствия, гражданин А. с сентября 2019 года по 27 октября 2020 года через интернет-приложения мобильного телефона поддерживал связь со своим знакомым. Ему достоверно стало известно, что его приятель покушается на участие в деятельности организации «Исламское государство». В России она запрещена и признана террористической.

Зная это, мужчина не сообщил в уполномоченные органы власти о готовящемся преступлении. За что может понести наказание. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на один год.

Криминал