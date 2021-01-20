Жителя Воронежа осудят за то, что не донес на своего приятеля-террориста

Теперь ему грозит штраф или лишение свободы на один год Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронеже будут судить жителя областного центра за то, что он не сообщил властям, что его приятель готовится стать террористом. До этого он год вел с ним фривольные беседы на запрещенную в России тему. Об этом сообщили в Коминтерновском райсуде 20 января.

Дело о несообщении готовящегося преступления возбудили по статье 205.6 УК РФ. Его передали в райсуд перед Новым годом. По версии следствия, гражданин А. с сентября 2019 года по 27 октября 2020 года через интернет-приложения мобильного телефона поддерживал связь со своим знакомым. Ему достоверно стало известно, что его приятель покушается на участие в деятельности организации «Исламское государство». В России она запрещена и признана террористической.

Зная это, мужчина не сообщил в уполномоченные органы власти о готовящемся преступлении. За что может понести наказание. Ему грозит штраф до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на один год.