На платном участке М4 Дон под Воронежем построят три транспортные развязки

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронежской области к 2023 году на трассе М4 «Дон» еще одним платным участком станет больше. Речь идет об отрезке дороги с 715-го по 777-й километр. Участок проходит сразу через три района региона – Павловский, Верхнемамонский и Богучарский. После реконструкции на нем планируют построить три транспортные развязки. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании «Автодор» 19 января.

Первую развязку сделают на 750-м километре. Она предполагает связь между селами Дьяченково и Радченское в Богучарском районе с М4 «Дон». Через вторую на 763-м километре будут выезжать на трассу автомобилисты из села Криница. Третья свяжет М4 «Дон» на 771-м километре хутор Кравцово и село Лебединка.

В ближайшие два года на трассе планируется реконструкция 62 километров дороги. В рамках этих работ и проведут строительство развязок. Ранее компания-подрядчик «Трансстроймеханизация» выиграла тендер на 16,3 млрд рублей. Реконструкцию должны завершить к 10 июля 2023 года. Только после принятия работ заказчиком участок станет платным для автомобилистов.

В рамках контракта на этом отрезке дороги также появится современное освещение. На участке с 715-го по 741-й километр (примерно от обхода села Верхний Мамон до реки Богучарка) укрепят разделительную полосу асфальтом, а наземные зебры уберут «в одном уровне».

На 731-м километре с обеих сторон дороги построят площадки для отдыха. Для шумоизоляции вдоль трассы, примыкающей к населенным пунктам, установят шумозащитные экраны. Помимо этого, здесь для удобства водителей появятся рамки с информационными табло и оборудование АСУДД.

На отрезке с 741-го по 777-й километр изменят «продольный и поперечный профиль 36 километров трассы».