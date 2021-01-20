В Воронеже перенесли строительство исторического парка на Петровском острове на 2022 год

Фото – нормативно-проектный центр

Строительство исторического парка на Петровском острове в Воронеже отложили на 2022 год. Об этом стало известно по итогам совещания в облправительстве 19 января, на котором выступила руководитель департамента культуры Мария Мазур. Воронежские власти не исключают внесение объекта в областную адресную инвестиционную программу.

Также, помимо острова, в нее могут войти производственно-репетиционный корпус театра оперы и балета, Дворцовый комплекс Ольденбургских, Центр культурного развития в Лисках и др.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о временной приостановке работ по проектированию Петровского острова, хотя подрядчик к тому времени уже был определен. Причиной стала нехватка финансирования. По этому поводу высказался губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что работы по реконструкции Петровской набережной планировали начать как раз с благоустройства острова в 2021 году, но их решено было на год отодвинуть.

Победителем аукциона по поиску проектировщика для будущего тематического парка стало ООО «ПГС Проект». Компания выиграла тендер на выполнение работ за 12,8 млн рублей, начальная цена при этом составляла 14,5 млн рублей.