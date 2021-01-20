Жители Воронежской области на регистрацию брака в красивую дату января подали 81 заявление

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Хотя зима не такое популярное время у молодоженов, как, например, лето или осень, в январе все же может случиться «свадебный бум». В красивую дату 21.01.21 в ЗАГСах региона зарегистрирует брак сразу 81 пара. Об этом рассказали в управлении ЗАГС по Воронежской области 20 января.

Как пояснили в ведомстве, большинство торжественных церемоний состоится в Воронеже – 52. И еще 29 пройдут в области.

Также молодожены предпочли связать себя узами брака во Дворце бракосочетания. Сюда заявления на регистрацию подали 43 пары. Большинство пар, кстати, выбрали неторжественный формат.

Максимальное количество регистраций брака в красивую дату в Воронежской области было проведено 08.08.08. Тогда поженились 524 пары. Как отметили в управлении, жителей региона не пугают и непопулярные даты. Процент разводов среди тех, кто заключал брак в пятницу 13-го гораздо ниже процента соединивших союз в «красивые» даты.