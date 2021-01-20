В Воронежской области поймали с кокаином и кучей «синтетики» сбежавшего от подмосковных полицейских наркокурьера

Богучарские полицейские передали в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Брянска.

В начале марта 2020 года «Ниссан-Скайлайн», в котором этот мужчина ехал пассажиром, инспекторы ГИБДД остановили на 741 километре трассы «Дон» в Богучарском районе. Гаишники подозревали, что конструкцию машины незаконно изменили. Однако с ней оказалось все в порядке. Но профессиональный «нюх» полицейских все же не обманул.

Пассажир явно сидел прямо на иголках, когда с водителем беседовали стражи порядка. Те решили его обыскать. И в рюкзаке полицейские нашли метилэфедрон, эфедрон, кокаин и метамфетамин – в общей сложности 350 граммов, что является крупным размером. Мало того, паспорт мужчины по базе данным числился потерянным.

В итоге наркокурьер признался, что убежал от подмосковных полицейских, задержавших его с крупной партией синтетического наркотика. А паспорт купил у неких знакомых. В него он вклеил свою фотографию. Наркотики, с которыми его поймали в Богучарском районе, он должен был спрятать в местах, которые бы ему указали соучастники. Машину, в которой он перевозил эту отраву, он нашел на сайте попутчиков.

Наркокурьера арестовали. Его уголовное дело направили в Богучарский районный суд.