Под Воронежем осудили двух украинцев за незаконное пересечение границы

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Двух 43-летних мужчин, граждан Украины, задержали в Кантемировском районе 13 августа 2020 года. Не имея при себе разрешительных документов, они пешком пытались пересечь границу вне пропускного пункта. Жители соседнего государства были задержаны «чекистами» совместно с пограничным нарядом ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы РФ без действительных документов на право въезда, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Накануне Кантемировский райсуд вынес им приговор.

Как было установлено, мужчины попытались пробраться в Россию для дальнейшего трудоустройства. Они следовали по маршруту: село Каськовка Марковского района Луганской области – село Попасное Кантемировского района. При досмотре у них разрешительных документов не нашли.

Райсуд приговорил их к 9 месяцам исправительной колонии общего режима.