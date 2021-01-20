Воронежские следователи рассказали о смертности во время катания на тюбингах и ледянках

Фото из архива КП Фото: из архива КП

Следственный комитет рассказал об опасностях, которые таит в себе активный зимний отдых в местах, которые не предназначены для катания. Речь идет о развлечениях на тюбингах и «ватрушках». Информация об участившихся летальных исходах после катания со снежных склонов появилась на сайте СУ СК РФ по Воронежской области сегодня, 20 января.

Силовики пояснили, что простые на первый взгляд вещи могут обернуться тяжелыми травмами, как для взрослых, так и для детей. С начала января 2021 года по стране зафиксировано уже 19 случаев, по фактам которых СКР проводил проверки и возбуждал уголовные дела.

К примеру, в Новосибирской области расследуют причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ст. 109 УК РФ). 1 января на спуске горнолыжной трассы от травм погибла девочка. Ее ледянка столкнулась с металлической опорой канатной дороги. Она каталась с 22-летней девушкой на не работающей в это время лыжной базе.

В этот же день в Ярославской области погибла, врезавшись на ватрушке в трактор, женщина.

3 января в Татарстане в больнице скончалась 3-летняя девочка. Травмы она получила, врезавшись в дерево на спуске с горы в лесу в канун Нового года, 31 декабря.

В Москве 15 января погиб мальчик. Он ударился головой во время катания на тюбинге в необорудованном для этого месте.

3 января в Туле погиб мужчина. Он врезался в дерево, катаясь на тюбинге.

16 января в Кабардино-Балкарской Республике на склоне горы Чегет спасатели нашли тело 50-летнего жителя Московской области. По предварительным данным, мужчина катался вне обозначенных трасс и погиб, спровоцировав сход лавины.

В Воронеже тоже не обходится без случаев, когда люди после катания с травмами поступают в больницы. К примеру, в 2018-м году отец и сын пострадали, разбившись на ватрушке в центре зимний развлечений «Дамба» в Шилово. А за новогодние каникулы в 2021-м году печально закончились «покатушки» с «Пионерской» горки в Центральном парке для трех человек.

Как пояснили в СУ СКе, люди порой не могут объективно оценить уровень безопасности в местах для катания. Вред могут причинить малейшие препятствия, которые есть непосредственно на горках или поблизости.

Правоохранители предупредили: ни в коем случае не стоит кататься вблизи транспортных магистралей, железнодорожных путей и водоемов, а также тюбинги привязывать к транспортным средствам для буксировки.

Взрослых следователи призвали следить за детьми во время катаний.