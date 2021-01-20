Вышла в свет книга воспоминаний воронежцев о Великой Отечественной войне

Фото предоставила управа Ленинского района Воронежа

К годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков вышла в свет книга с воспоминаниями горожан, ставших свидетелями тех трагических событий.

А 20 января юнармейцы из 12-й школы побывали с поздравлениями в гостях у Инны Степановны Гошук – члена районного совета ветеранов и союза писателей «Воинское содружество». Она и другие очевидцы войны стали соавторами сборника воспоминаний «Луч Победы для каждого из нас», который вышел недавно 75-летию Победы. В книге - стихи, рассказы и очерки, сопровождающиеся фотохроникой.

- Например, Инне Степановне было всего 12 лет, когда фашисты напали на Советский Союз, - рассказали в управе Ленинского района. - Детство закончилось быстро. Два года семья жила в оккупированном Житомире, но не сломилась. Вместе с братом Инна Степановна помогала партизанам, не раз рисковала жизнью. Однажды чуть было не потеряла отца.

Чтобы читать о войне было интереснее, авторы обратились к молодежи с предложением запустить в социальных сетях флешмоб, призывающий школьников записывать видеоролики с книгой в руках.

Сборник «Луч Победы для каждого из нас» уже поступил в городские библиотеки.