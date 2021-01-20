В Воронеже на 60 дней приостановлена работа двух башенных кранов

В Коминтерновском районе Воронежа на 60 дней приостановили работу двух подъемных кранов. Техника была установлена на стройплощадке на Московском проспекте, 142у. в Воронеже Об этом 20 января сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по региону.

Нарушителем правил стало ООО «УТ Воронежавтотехснаб». Несоответствия выявили в ходе проверки приставы. В частности, при работе кранов не соблюдалось расстояние между ними, их стрелами и перемещаемыми грузами. Кроме того, оказалось, что зоны работы спецтехники не ограничены, не установлены предупреждающие знаки, а материалы складируются в не предусмотренных для этого местах.

Сами пути обоих кранов, как оказалось, имеют неисправности. Только руководство организации не спешило проводить плановые проверки после 24 смен работы. Один из кранов вообще 1991 года выпуска и срок его службы давно истек. Все это могло стать причиной аварии.

ООО «УТ Воронежавтотехснаб» после проверки инспекторов попали под административное дело. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).