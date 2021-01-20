Коллегия присяжных впервые в Воронеже посчитала подсудимого виновным

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

26-летний воронежец проходил обвиняемым разу по трем уголовным статьям – «убийство», «кража» и «угон».

В ноябре 2019 года подсудимый в салоне автомобиля «Дэу Нексия» прямо на парковке несколькими ударами ножа убил своего знакомого из-за внезапно нахлынувшего приступа «неприязни».

После этого на угнанной иномарке он в течение нескольких дней катался по Воронежу, а затем бросил машину под мостом у дорожной развязки улиц Антонова-Овсеенко и Московского проспекта.

Из салона машины угонщик прихватил мобильный телефон владельца автомобиля, который позже отдал своему знакомому в счет погашения денежного долга.

Как установил суд, незадолго до совершения этих преступлений, подсудимый похитил еще и «ВАЗ 21150», припаркованный на улице Веры Фигнер Воронежа.

Надеясь на смягчение своей участи, подсудимый потребовал, чтобы его дело рассматривала коллегия присяжных. Но те единогласно признали мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.

Согласившись с позицией прокурора, суд назначил воронежцу наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Этот приговор стал первым в Воронеже обвинительным приговором коллегии присяжных заседателей.