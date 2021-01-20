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Прогуливавшего лекции замглавы воронежского УФСИН заподозрили в получении взятки

Силовики возбудили второе уголовное дело
Евгения ФРОЛОВА
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100 тысяч рублей могли дать "кадровику" за повышение по службе

100 тысяч рублей могли дать "кадровику" за повышение по службе

Фото: из архива "КП"

Силовики по материалам регионального УФСБ возбудили второе уголовное дело, фигурантом которого стал заместитель начальника УФСИН по Воронежской области. Он подозревается в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) за повышение по службе, поскольку отвечал за кадровые вопросы в ведомстве. Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах 20 января.

Речь идет о замначальнике УФСИН региона Евгения Гайдуке. Уголовное дело было возбуждено после новогодних праздников. В нем фигурирует сумма в 100 тысяч рублей. Мужчину подозревают в получении взятки от сотрудника этого же ведомства за «повышение по службе».

Напомним, ранее в отношении Гайдука возбудили дело по ч. 3. ст. 159 УК РФ («Мошенничество» с использованием служебного положения). По версии следствия, он являлся преподавателем в Воронежском институте ФСИН. Но в период с сентября 2019 года по август 2020-го не исполнял свои обязанности по факту. А именно, лекции не проводил, занятия по повышению квалификации не посещал. При этом получал надбавки из федерального бюджета. Какая точно сумма – неизвестно.

Криминал