В Воронеже свидание с мужчиной с сайта знакомств закончилось ограблением

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Кошмаром оказалось для 50-летней жительницы Воронежа свидание с мужчиной, с которым она познакомилась в социальной сети. После непродолжительной переписки она пригласила нового «друга» к себе домой. Сначала они мирно распивали спиртные напитки, а потом знакомый засобирался домой. Но при этом прихватил с собой недавно купленный телевизор.

Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 20 января, прибывшим по вызову полицейским женщина рассказала, что не смогла остановить мужчину. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска по отпечаткам пальцев установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 35-летний воронежец, неоднократно судимый за кражи. Взяли его стражи порядка дома. Задержанный признался в грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ) и пояснил, что похищенный телевизор сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил.

Сейчас знакомец из сетей находится в СИЗО. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.