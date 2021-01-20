Вирус гриппа в Воронеж пока не дошел

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За минувшую неделю к врачам с признаками ОРВИ обратились 9899 жителей Воронежской области, среди них 3113 детей. Болеют, по словам эпидемиологов, все возрастные группы, но больше всего – люди старше 15 лет. Таких среди пациентов 68,6%.

Анализ возбудителей заболеваний показал, что причиной ОРВИ становятся негриппозные респираторные вирусы. Самого гриппа в пробах больных лаборатории пока не обнаруживают.

Специалисты напоминают воронежцам признаки различных ОРВИ. Заболевания негриппозной этиологии развиваются постепенно, чаще всего начинаясь с утомляемости и насморка, сухого кашля, который переходит во влажный.

Гриппу свойственно резкое начало – с резкого повышения температуры (до 40 градусов), ломоты в мышцах, головной боли, рези в глазах. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям.

При появлении этих признаков оставайтесь дома и вызывайте врача. А противостоять инфекции поможет укреплении иммунитета. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице.