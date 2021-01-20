Под Воронежем судят мужчин, которые гвоздодером пытались вскрыть банкомат

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Инцидент произошел в селе Пришиб Калачеевского района. Тогда трое заезжих налетчиков попытались ограбить банкомат, расположенный в здании Краснобаратского сельского поселения. Помешала вытащить из него более 900 тысяч рублей сработавшая сигнализация. Накануне районный суд поместил в СИЗО трех фигурантов уголовного дела о покушении на крупную кражу (п. «в» ч.3 ст.158, ч.3 ст. 30 УК РФ).

На скамье подсудимых оказались двое жителей Ставропольского края 39-ти и 46-ти лет и 44-летний уроженец Рязанской области. Суд установил, что в марте прошлого года ночью трое мужчин сговорились «обчистить» банкомат. По версии следствия, они взломали двери в помещение местной администрации и при помощи угловой шлифовальной машинки, гвоздодеров и других неустановленных предметов вскрыли сервисную зону устройства. Видеорегистратор они предусмотрительно изъяли. В этот момент в банкомате находилось 922 050 рублей. В самый ответственный момент сработала сигнализация и сообщники поспешили скрыться. Через некоторое время их вычислили правоохранители. На минувшем судебном заседании их поместили в СИЗО.