Под Воронежем три года «строгого» получил вор, который с чулком на голове ограбил пенсионеров

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три года колонии строго режима назначил калачеевский районный суд 36-летнему рецидивисту из Костромской области, который в селе Новая Криуша ворвался в дом к пенсионерам с чулком на голове и ограбил их. Перед этим он совершил еще несколько преступлений. Об этом сообщили в суде 20 января.

В этом списке в основном грабежи и кражи – п. «в» ч.2 ст.158, ч.1 ст.161, п. «а» ч.3 ст.158, п. «в» ч.2 ст.161 УК РФ. Он с сентября 2020 года орудовал в Калачеевском районе. Сначала украл у своего приятеля, с которым распивал спиртное, мобильный телефон. Через несколько дней нагло вынес из местного магазина несколько бутылок водки, пиво и йогурт. А еще – влез через окно в дом и украл предметы бытового обихода.

Но самым вопиющим стал грабеж двух пенсионеров. Ранее они приветили злоумышленника, который им рассказал историю, что попал в неприятную ситуацию, и попросил еды. Жители ветхого домишки пожалели мужчину, накормили. После чего, незваный гость вновь явился к хлебосольным пенсионерам, но на этот раз надел на голову черный женский чулок с прорезями для глаз, чтобы его не узнали, а на руки перчатки, чтобы не оставлять отпечатков. Нашел он у стариков лишь 13 000 рублей. Пожилые люди попросили не забирать у них деньги, тогда грабитель отсчитал себе 3 000 рублей, а остальную сумму отдал хозяевам дома.

Суд признал 36-летнего мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.