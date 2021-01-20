В Воронеже на опасном переходе у памятника Славы установили светофор

Светофор пока не подключили к сети Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронеже на переходе у памятника Славы, где во вторник машина такси сбила женщину, установили светофор, только пока он не работает. Подключить аппарат к сети обещают в ближайшее время. Этот нерегулируемый переход давно слывет у горожан опасным. Именно поэтому его включили в список мест на первоочередную установку электронного регулировщика.

В 2021 году по плану мэрии появятся пешеходный и транспортный светофор на перекрестке улиц Беговой и Новгородской. Для автомобилей установят «регулировщик» на пересечении Острогожской с Дальними садами. На перекресте улиц 45-й Стрелковой Дивизии с 303-й Стрелковой Дивизии оборудуют светофоры и для транспорта, и для пешеходов. Также обезопасят нерегулируемую «зебру» на Арбатской, 60.