В Воронежской области двое рэкетиров требовали деньги у таксиста за «покровительство»

Терновские полицейские задержали двоих рэкетиров. Местные жители 30 лет и 31 года освободились из колонии в Панинском районе, где сидели за серию разбоев. На путь исправления там они не встали. Почти сразу они наметили жертву: местного таксиста. С него потребовали плату за «покровительство». Иначе обещали жестоко избить мужчину, а его машину сжечь.

Бандиты установили твердую таксу: по тысяче рублей в неделю и давать им прокатиться на ВАЗе-21120, когда им заблагорассудится. Впрочем, воспользовались они этой возможностью всего лишь раз. На чужой машине 30-летний бандит ездил по своим делам в ближайшие села 13 и 14 июля 2020 года.

31-летнего рэкетира арестовали, его 30-летний подельник находится под домашним арестом. Пока возбуждено только уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Расследование по факту вымогательства продолжается.