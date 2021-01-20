В воронежских колониях и СИЗО продлили запрет на свидания с заключенными

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В учреждениях УФСИН Воронежской области рассказали о продлении ограничений на длительные свидания с заключенными. Также приостановлен личный прием граждан. Причина тривиальна – ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 января.

Меры продлятся «до особого распоряжения». Заключенным разрешено встречаться только с адвокатами и юристами. При этом от них требуют соблюдения социальной дистанции и ношение защитных масок.

Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона не снимают запрета на проведение массовых мероприятий. А в посылках и бандеролях разрешено передавать продукты только в заводской упаковке, чтобы ее можно было обработать средствами дезинфекции.

Подобный запрет в колониях и СИЗО Воронежской области ввели еще в марте 2020 года. Тем самым обвиняемых в уголовных преступлениях и осужденных решили защитить от распространения новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 389 случаев заболевания ковидом. Всего с начала эпидемии страшный диагноз подтвердился у 54008 человек.