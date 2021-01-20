В Воронеже мужчина «подарил» приятелю 899 тысяч рублей за обещание дешево купить машину

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в мае 2020 года. 43-летний мужчина стал жертвой афериста, пытаясь купить машину.

Один из приятелей предложил жителю Центрального района помочь купить машину дешево. Якобы у него есть знакомые в одном из автосалонов. Мужчина поверил и передал знакомому 899 тысяч рублей. После этого приятель ушел с деньгами и перестал отвечать на звонки.

Участковые установили, что к преступлению причастен 39-летний воронежец. Его доставили в отдел полиции. Он признался, что сразу хотел похитить деньги знакомого, поэтому и придумал для него нехитрую историю о друзьях в автосалоне.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Аферисту грозит до шести лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.