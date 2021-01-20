В Воронежской области экс-главу колонии заподозрили в эксплуатации заключенных

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Уголовное дело воронежские силовики возбудили в отношении теперь уже бывшего начальника исправительной колонии №8 в Россоши Воронежской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Об этом корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет об экс-начальнике Владимире Шурховецком. Дело возбудили силовики по материалам УФСБ еще перед новогодними праздниками, но о нем стало известно только сейчас. По версии следствия, он использовал труд заключенных на приусадебном участке своего отца.

– Законодательно он не имел права это делать, поскольку труд заключенных используется только в рамках контрактов колонии, – пояснил источник.

Предполагалось, что заключенные работали на участке в течение определенного периода.

Буквально в конце 2020 года Шурховецкий скоропалительно засобирался на пенсию и покинул должность начальника колонии. Не исключено, что поводом для такого решения стало желание «минимизировать риски».

Напомним, буквально на днях суд продлили пребывание в СИЗО начальнику межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Мужчина подозревается в получении крупной взятки («б, в» части 5 статьи 290 УК РФ).