В Воронеже для лечения ковидных пациентов использовали 10 доз плазмы от переболевших доноров

В конце 2020 года Воронежская станция переливания крови заготовила пробную партию «антиковидной плазмы», полученную у переболевших людей с антителами к вирусу. Эти 10 доз от пяти доноров передали стационары города для использования в лечении пациентов коронавирусных отделений.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, предварительно плазма прошла полное очищение от вирусов, что гарантировало ее безопасность для будущих получателей.

- «Антиковидная плазма» была использована как часть комплексного лечения. Показания к ее применению определяет лечащий врач в соответствии с временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 9), утвержденными Минздравом России. Переливание плазмы пациенты перенесли хорошо, реакций и осложнений на трансфузию не было, - отметили в ДЗВО.

Доноры «антиковидной плазмы» как и другие доноры получают денежную компенсацию на питание в размере 502 руб. и справку для освобождения от работы в день сдачи крови, а также получают дополнительный оплачиваемый выходной.

Если вы тоже желаете сдать плазму или кровь, всю необходимую информацию можно получить по телефону регистратуры станции переливания крови – 237-29-24.

Осенью "Комсомолка" писала о жительнице Воронежа, желающей сдать свою плазму для лечения больных коронавирусом.