В райцентре Воронежской области двое мужчин подожгли дом знакомой, а потом угнали такси

Нападения на таксистов - к сожалению, не редкость. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калачеевский районный суд поступило уголовное дело в отношении двух 44-летних ранее судимых местных жителей. Их обвиняют в поджоге, угоне машины и разбое.

По данным следствия, в одну из апрельских ночей 2020 года эти двое мужчин, будучи пьяными, пришли к дому своей знакомой, живущей в центре Калача. Женщина не открыла им двери и попросила уйти. Один из непрошеных визитеров разозлился, стал бить окна камнями, а потом поджег дом.

После этого приятели решили уехать в Воронеж, чтобы не быть пойманными за ночной беспредел. Однако денег на поездку у них не нашлось. Попытались одолжить у знакомого – он не дал. Мужчины вызвали такси и после посадки в машину напали на водителя. Угрожая ножом, они заставили его ехать в Воронеж бесплатно. Более того, по дороге украли у водителя 2100 рублей, вытащив их из его сумки с документами. На одной из улиц Воронежа таксист воспользовался тем, что один из грабителей вышел из салона, а другой отвлекся, позвал на помощь полицейских. Преступников арестовали.

Судебное заседание по этому делу назначили на 28 января.