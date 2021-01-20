Воронежец захотел принять в дар фотоаппарат, а лишился 17 тысяч

Незнакомец ловко выманил у потерпевшего данные карты и смс-пароль Фото: из архива «КП»

33-летний воронежец лишился 17 тысяч рублей, поверив незнакомцу из сети. В соцсети «Вконтакте» потерпевший нашел объявление неизвестного человека, который предлагал в дар фотоаппарат. Молодой человек связался с владельцем аппарата, тот рассказал, что необходимо только оплатить доставку. Для этого автор объявления выяснил у потерпевшего данные банковской карты и попросил сообщить ему код, который придет в смс-сообщении. Потеряв бдительность, воронежец выполнил все условия незнакомца. А потом с его карты пропали 17 тысяч рублей.

К счастью, сотрудники уголовного розыска смогли установить и задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 19-летний местный житель.

По данному возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.