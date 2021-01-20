В Воронежской области водитель с семилетней внучкой заблудился по дороге в больницу

На дороге в Семилукском районе к сотрудникам полиции подъехал автомобиль. Взволнованный водитель объяснил полицейским, что заблудился по дороге из Острогожского района в больницу областного центра. В салоне его машины находилась шестилетняя внучка, которой требовалась срочная помощь врачей.

Мужчина рассказал, что плохо ориентируется в областном центре, и попросил полицейских сопроводить его до медицинского учреждения.

Инспекторы на патрульной машине сопроводили мужчину в больницу, где врачи оказали девочке необходимую помощь.

- В настоящее время, по словам медиков, состояние девочки стабильное, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.