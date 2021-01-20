Стали известны подробности ДТП в центре Воронежа, где погиб водитель «Лексуса»

На первый взгляд ДТП не выглядит страшным. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские рассказали подробнее о смертельном ДТП, случившемся днем во вторник, 19 января, недалеко от цирка.

По уточненным данным, в 15.00 у дома № 2Е по улице Ворошилова 38-летний воронежец, руливший «Лексус NX 200», ехавший в правом ряду со стороны Бахметьева в направлении улицы 20 лет Октября, врезался в ехавший впереди «ПАЗ» 120-го маршрута. 56-летний водитель автобуса не пострадал, как и находившиеся в салоне пассажиры. А вот водитель «Лексуса» умер еще до приезда скорой помощи.

Особых повреждений у "Лексуса" и у автобуса не видно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В маршрутке во время ДТП никто не пострадал. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 19 января в Воронежской области случилось 155 ДТП. 113 из них произошли в Воронеже, 36 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, еще четыре получили тяжелые травмы.