В 21.13 на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании дачного дома на улице Железнодорожной на Дальних садах. Огонь возник в помещении ванной комнаты площадью 4 квадратных метра, а потом распространился на потолок, повредив потолочное перекрытие на площади в 16 квадратных метров.На ликвидацию пожара направились 12 сотрудников из трех пожарных отделений и две машины. Им удалось отстоять дом и не допустить распространения огня на соседние постройки. По оперативной информации, в результате ЧП никто не пострадал.