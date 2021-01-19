Воспитанник воронежского «Факела», вратарь Владислав Калиничев, в 15 лет поехал на сборы с молодежной командой в Абрау-Дюрсо. Уже 28 января «молодежке» предстоит провести игру с «Ротором-2».18 января клуб представил видео того, как в академии «Факела» имени В.Г. Проскурина дети могут открыть путь в большой футбол. В ролике показали историю мальчика, который получил в подарок на Новый год вратарские перчатки, а затем, попав в академию, начал свой путь в профессиональный футбол. На видео частично попала и реальная тренировка воронежских ребят. Быть может, и вашему ребенку стоит открыть дорогу из дворового футбола в профессиональный?Ежегодно юных спортсменов приглашают для занятий. Например, массовый отбор проходил в начале 2020 года. Но фактически просмотры проходят постоянно. Если ваш ребенок любит футбол, можно записать на отбор, для этого нужно обратиться на мессенджер WhatsApp на номер 8-950-762-1000 (Зуев Максим Викторович).Напомним, футболистам основной команды воронежского «Факела» на первом тренировочном сборе в турецком городе Белек предстоит сыграть со словацким клубом «Партизан Бардеев» и «Дукаджини» из Косово.Мы писали, что бюджет воронежского футбольного клуба «Факел» в новом сезоне вырастет на 29 млн рублей, то есть почти до 260 млн рублей. Дополнительные деньги как раз должны были направить на развитие инфраструктуры клуба и детско-юношеского футбола. Ранее генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе в интервью для клубного сайта рассказывал, что хотел бы рассчитывать на увеличение бюджета клуба по статьям «Академия и «Факел-М».