Работники прокуратуры обнаружили грубейшие нарушения закона в работе трех магазинов в Россоши, торгующих табачными изделиями. Дело в том, что они находились на расстоянии менее 100 метров от детских садов №№ 18 и 64, средней школы № 10. Что по закону категорически запрещено.Сотрудники Россошанской межрайонной прокуратуры возбудили в отношении предпринимателей административные дела по ст. 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями». Виновников нарушений закона оштрафовали.