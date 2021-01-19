Сотрудники Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили немало нарушений в работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Экотехнологии».Так, на мусоросортировочном заводе часть территории захламлена отходами. Отработанные масла в открытой таре хранили прямо на земле. При этом отходы разного класса опасности валили в одну кучу. Сотрудникам надзорного ведомства в ходе проверки не предоставили полной информации о том о количестве выбросов предприятия в атмосферу и об образующихся отходах.Кроме того, в АО «Экотехнологии», по мнению прокуратуры, не полностью справлялись с работой по обнаружению и ликвидации незаконных свалок. А также допускали нарушения сроков рассмотрения заявок потребителей на заключение договоров по вывозу мусора.В итоге руководителю АО «Экотехнологии» внесли представление, по результатам рассмотрения которого двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Еще несколько виновников нарушений оштрафовали.Напомним, то же АО «Экотехнологии» оказалось замешанным в скандале в селе Староникольское в Хохольском районе, жители которого отказались платить за вывоз мусора.