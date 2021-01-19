В Западном военном округе решили не пускать на самотек купание военных на Крещение, а тщательно его организовать. Сделали все по-армейски четко: все купели оборудовали деревянными настилами, помостами и трапами. Проруби сделали в меру глубокими – до 1,5 метров. Подходы к местам купания охраняли сотрудники военной полиции и инспекторы ГИБДД.На месте купания оборудовали пункты обогрева – отапливаемые палатки, где можно было согреться горячим чаем. Купались целыми семьями. Военные все, как один, окунались с головой. Среди их детей были и те, кто на это не решились. Но хотя бы помочили лицо водой.Напомним, всего в Воронежской области в воду в Крещенскую ночь окунулись около девяти тысяч человек. Это гораздо меньше, чем в 2020 году. Тогда купальщиков набралось примерно 18 тысяч. Причем женщин и детей в этот раз было гораздо меньше. Что вполне объяснимо сильными морозами и призывами властей воздержаться от купания из-за тяжелой ситуации с эпидемией коронавируса.