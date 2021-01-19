В одну из апрельских ночей 2020 года 23-летняя девушка решила дать своей 17-летней подруге почувствовать себя водителем. Она посадила школьницу, у которой не было прав, за руль своего «Мерседес-бенц S 500». В итоге несовершеннолетняя девушка, проехав совсем немного, потеряла контроль над машиной. Иномарка выехала на встречную полосу и опрокинулась в кювет.Старшая девушка получила тяжелые травмы и попала в больницу. Однако она не призналась, что за рулем была подруга. Однако этот факт помогли установить проведенные экспертизы – комплексная автотехническая и судебно-медицинская.В отношении 17-летней девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Его передали в Семилукский районный суд. Школьнице грозит до двух лет лишения свободы.