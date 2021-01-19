Во вторник, 19 января, около четырех часов дня недалеко от цирка, у дома № 123 по улице 20 лет Октября случилось страшное ДТП. «Лексус» врезался в ехавший впереди маршрутный «ПАЗ» № 120.По предварительным данным, пассажиры, находившиеся в салоне маршрутки, и ее водитель в ДТП не пострадали. А вот мужчина, руливший «Лексусом» (на вид средних лет, его возраст сейчас выясняют), погиб.Напомним, 19 января в еще одном оживленном месте города, у Памятника Славы, в аварии пострадала 58-летняя женщина, переходившая дорогу по нерегулируемой «зебре». Ее сбил водитель «Рено-Логан». Женщина попала в больницу.