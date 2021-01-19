12 января перед Советским районным судом предстал водитель воронежского маршрутного автобуса. Мужчина пустил в салон пассажира без средств индивидуальной защиты органов дыхания, то есть без медицинской маски. Быть может, этого бы никто и не заметил, если бы автобус не остановили сотрудники ГИБДД.29 ноября примерно в 18:00 инспекторы вошли в маршрутку у дома №2А по улице Пеше-Стрелецкая. В салоне они увидели пассажира без маски. Тот, вероятно, и надел бы ее, по крайней мере перед сотрудниками полиции, но маски у него просто не было.Водитель убеждал инспекторов, что в автобус он пускал только граждан, у которых были маски. По какой причине пассажир был без нее, ему неизвестно. Но так или иначе это нарушение - ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.Однако судья учел, что водитель маршрутного автобуса впервые совершил такое нарушение, в то же время оно не причинило вреда здоровью других людей, так что мужчине вынесли только предупреждение.