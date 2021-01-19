21 января библиотека имени Никитина проводит акцию «Литературный часослов: книжная Одиссея Джека Лондона». Акция пройдет в рамках проекта «Зарубежные миры во времени и пространстве», направленного на популяризацию зарубежной литературы и чтения.В январе исполнилось 145 лет со дня рождения американского писателя и публициста, автора романов «Дочь снегов», «Морской волк», «Мартин Иден», принесших ему мировую известность.Произведения Джека Лондона, в миру Джона Гриффита Чейни, переведены на многие языки мира. Среди них не только вышеупомянутые романы, но и сборники рассказов «Бог его отцов», «Дети мороза», «Вера в человека», «Лунный лик». В своем творчестве он воспевал мужество и благородство, несгибаемость духа и веру в человека.В рамках литературной акции пройдет демонстрация видеоматериалов и викторина по биографии и творчеству писателя.Принять участие в ней могут все желающие с 14.00 до 16.00 в холле первого этажа библиотеки на пл. Ленина, 2.