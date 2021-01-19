Эртильские депутаты выбрали главу райцентра. Им стал бывший руководитель аппарата районной администрации 36-летний Евгений Мочалов. Предыдущий мэр Эртиля Александр Прокудин, занимавший этот пост 17 лет, в декабре 2020 года перешел на работу в территориальную избирательную комиссию. Экс-глава райцентра стал ее председателем.Новый мэр – по специальности юрист. Евгений Мочалов в 2006 году закончил ВГУ. И долгое время работал по специальности: с 2007 года юрисконсультом в управлении соцзащиты населения Эртильского района, ведущим специалистом по правовым вопросам в Совете народных депутатов и около восьми лет – главным специалистом по тем же вопросам в районной администрации. В январе 2016 года Мочалова назначили руководителем аппарата.Евгений Мочалов женат, воспитывает дочь.