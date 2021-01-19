В Новохоперском районе на днях случилась кровавая драма. 18 января в селе Троицкое мать пошла искать не вернувшегося домой 42-летнего сына и нашла его с разрубленной головой на крыльце дома 65-летнего знакомого. Пенсионера задержали.Как выяснили оперативники, 17 января к подозреваемому домой пришел приятель, они выпили, потом поругались, в итоге хозяин дома ударил гостя топором по затылку. А потом вынес тело мертвого товарища на крыльцо и отправился спать. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы головы.Подозреваемому светит приличный срок за убийство.