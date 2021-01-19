В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Виктория Солодина разместила пост с фотографией полуоткрытого люка. Девушка сообщила, что он находится рядом с гимназией № 6 на улице Машиностроителей уже около года. А, значит, каждый день ученики этого образовательного учреждения рискуют в него провалиться.В мэрии заявили, что об этой проблеме знают и ее занимаются в местной районной управе. Либо люк приведут в порядок, либо заменят полностью, если восстановить уже невозможно. Конкретные сроки, когда это произойдет, не сказали, но дали понять, что сделать дорогу к гимназии безопасной планируют уже в ближайшее время.