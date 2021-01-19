На сайте мэрии опубликовали постановление, регулирующее снос ветхого квартала в начале улице Беговой Коминтерновского района. На площади в 0,92 гектара планируют построить новые дома. Но не многоэтажки. По градостроительному регламенту, эта территория относится к зоне Ж8. Переводя на понятный всем язык, там можно строить только малоэтажные многоквартирные или частные дома.Но для того, чтобы начать строительство, вначале надо снести те здания, которые там сейчас стоят. Под бульдозер пойдут дома №№ 4, 6, 8 и 10 (все они двухэтажные). Одно из зданий (№ 4) официально признано аварийным.Подрядчика, который будет строить новое жилье на месте разрушенного старого, определят на аукционе.