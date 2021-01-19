22 января Кадастровая палата Воронежской области проведет «горячую линию» по вопросам предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.С 10.00 до 12.00 сотрудники ведомства расскажут о выписках из реестра недвижимости. Воронежцы смогут узнать, какие сведения можно получить из реестра недвижимости, как узнать собственника объекта, каким способом можно направить запрос, какими бывают выписки из реестра недвижимости, какие из них можно получить бесплатно, какой срок действия выписки.На эти и другие вопросы можно получить ответ по телефону 8(473) 327-18-99.