Воронежские метеорологи скорректировали прогноз на ночь с 19 на 20 января. По области она обещает быть очень морозной – от -20 до -25 градусов, а при прояснениях и до -30. Особенно вероятны такие низкие температуры в трех районах – Борисоглебском, Поворинском и Калачеевском. В Воронеже при этом обещают -20 градусов.Отметим, что аномальные холода (ниже климатической нормы, сложившейся в последние годы, на семь и более градусов) продлятся уже совсем недолго. Уже днем в пятницу, 22 января, синоптики прогнозируют +1 градус. А в субботу, 23 января, и ночью столбик термометра будет держаться около нуля. А днем температура поднимется до +3 градусов.