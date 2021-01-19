В паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Вика Матросова выложила фото крещенской купели в поселке Панино. Иордань не просто вырублена во льду, а окружена воротами, кажущимися мраморными. Рядом с прорубью стоит православный крест и фигуры ангелов. Здесь зайти в воду – все равно что окунуться в сказку.Напомним, что в минувшую Крещенскую ночь число пожелавших искупаться по сравнению с предыдущими годами уменьшилось в разы – чуть более 9 тысяч в то время как раньше приходили окунаться в ледяную воду от 25 до 30 тысяч. Видимо, подействовали призывы властей воздержаться от традиционных омовений из-за ситуации с коронавирусом. Да и сильные морозы отпугнули часть любителей холодного купания, приходивших в более теплую погоду.