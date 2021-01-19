Цистерна объёмом в 5 кубометров обеспечивала беспрерывную раздачу святой воды прихожанам в период массового посещения одного из главных храмов столицы Черноземья.Автомобиль для перевозки пищевых жидкостей после каждого выезда обрабатывается специальным обеззараживающим раствором. Эта же цистерна обеспечивает подвоз питьевой воды к домам горожан в случае нештатных ситуаций. Цистерна полностью герметична. Безопасность и качество основного жизненного ресурса внутри «бочки» гарантировано региональным управлением Роспотребнадзора. О том, что вода полностью соответствует всем санитарным нормам, свидетельствует специальная пломба, которой опечатан автомобиль.«Несмотря на все сложности нынешней ситуации, мы понимаем, что жизнь продолжается, и для сотен тысяч воронежцев Светлый праздник Крещения Господня является важным событием, и они в любом случае в этот день придут к храму. Поэтому в сложной эпидемической обстановке мы хотим не просто снизить вероятность, а насколько возможно ликвидировать существующий риск распространения коронавирусной инфекции, чтобы у прихожан Покровского кафедрального собора была возможность приобщиться к празднику всем сердцем и душой», - подчеркнул генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.За помощь в организации и проведении праздника Крещения Господня воронежский водоканал удостоен благодарности настоятеля Покровского Кафедрального собора протоиерея Сергия Моздора.