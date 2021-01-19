В «Буране» решили все-таки покончить с неопределенностью вокруг фигуры Вячеслава Уваева, который не руководит «ураганными» уже с конца ноября 2020 года. Ранее сообщали, что он отсутствует по семейным обстоятельствам.На время этих «обстоятельств» командой опять стал рулить гендиректор клуба Михаил Бирюков. В качестве и.о. он мог бы спокойно и так руководить тренерским процессом до конца сезона – осталось доиграть всего лишь до середины февраля, так как «Буран» потерял все шансы на плей-офф. Однако этот и так всем понятный факт решили озвучить официально.Напомним, «Буран» застрял на 24 месте – третьем с конца в ВХЛ, поднимется он с него уже вряд ли. А главное – хорошего зрелища болельщикам, вынужденным поддерживать «ураганных» только в Сети из-за ситуации с коронавирусом, команда не дарила уже давно.