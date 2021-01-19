32-летний житель Воронежа стал жертвой мошенников и потерял 740 тыс рублей.Каждый день мы пишем предупреждения о телефонных аферистах, представляющихся банковскими сотрудниками, но земляки ежедневно ведутся на телефонные сказки о хакерах. Это же случилось и с жителем Ленинского района.Мужчине позвонил «сотрудник департамента безопасности банка» и сообщил, что кто-то пытаются получить доступ к его деньгам, а для пресечения действий злоумышленников проводится спецоперация совместно с правоохранительными органами. Воронежец сначала не поверил звонившему, тогда тот сообщил, что ему позвонят полицейские. Через некоторое время действительно позвонил якобы «сотрудник полиции», который убедил потерпевшего следовать указаниям банковских работников для установления личностей мошенников.В течение нескольких часов на мобильник воронежца звонили с 48 телефонов. Аферисты рекомендовали мужчине перевести свои сбережения на безопасный банковский счет. И тот сходил к банковскому терминалу и перевел деньги на указанные реквизиты. После этого «спецоперация» завершилась. А реальным полицейским теперь придется искать мошенников с 740 тыс рублей.Когда вам звонят «из банка», говорите только одно: сейчас зайду в ближайшее отделение и все уточню.За 18 января жертвами мошенников стали 12 жителей Воронежской области, в общей сложности они потеряли более 1,5 млн рублей.