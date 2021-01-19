В 2022 году по адресу Московский проспект, 142у появится новая поликлиника на 1 100 посещений в смену с подстанцией скорой помощи. Речь идет о территории возле яблоневых садов в Воронеже. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.Ранее власти определились с тем, кто будет возводить эту поликлинику. Случилось это после вторых торгов. Единственным претендентом и победителем стало ООО «Воронежстройреконструкция». С этой организацией заключили контракт на 1,37 миллиарда рублей.Ожидается, что здание будет состоять из трех частей: восьмиэтажной взрослой поликлиники, пятиэтажной детской и четырехэтажной женской консультации. Подробнее с проектом можно ознакомиться в нашем предыдущем материале.Появится сооружение на месте яблоневых садов. Эти зеленые насаждения, за которыми давно никто по непонятной причине не ухаживал, сначала пытались отдать под застройку с помощью мошеннической схемы. А потом, когда этот номер не прошел, все же решили, что садам не быть, потому что они фактически большей частью превратились в дрова и бурелом.