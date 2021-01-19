45-летняя жительница села Марки Каменского района в одночасье лишилась заготовленного на зиму сена. Сгорела хозпостройка, в которой оно хранилось. Заметив из окна огонь во дворе, сельчанка пыталась сама потушить пламя, но сено спасти не удалось. Женщина оценила ущерб в 30 000 рублей.Полицейские выяснили, что это был поджог, и задержали подозреваемого. 60-летний односельчанин признался, что уничтожил чужую надворную постройку из ревности. Мужчина в течение длительного времени оказывал односельчанке различную помощь по хозяйству, а в последнее время начал замечать, что она стала обращаться за помощью к другому мужчине. Затаив обиду, он пришел к односельчанке, якобы, помочь. И поджег сено. За умышленное уничтожение чужого имущества ему грозит до пяти лет заключения.