Школа в микрорайоне «Процессор» в Воронеже может появиться уже в следующем году, сообщили в пресс-центре облправительства. Это будет зависеть от готовности подрядчика уложиться в такой срок. Проектно-сметная документация объекта согласована, в ближайшее время власти объявят торги на поиск подрядчика.Ранее планировалось завершить строительство в 2023-м. Учебное заведение будет рассчитано на 1 500 учеников.Напомним, жители микрорайона \\"Процессор\\" уже 10 лет ждут решения вопроса со строительством школы. Детям приходится посещать ближайшее учебное заведение, которое находится в четырех километрах, за трассой. Подвижки появились после обращения воронежцев на прямую линию президента.